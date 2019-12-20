證交所：109年1月21～29日暫停現場個人資料查詢 10:252019/12/20 工商 呂淑美 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 為配合農曆春節股市封關及年度盤點作業，證交所表示，101大樓10樓自109年1月21日（周二）起至1月29日（周三）止，暫停提供現場「投資人個人資料查詢」服務；1月30日（週四）起恢復提供查詢服務，不便之處，敬請見諒。 證交所另提醒投資人，也可經由網際網路連結至台灣證券交易所「投資人個人資料查詢系統」查詢投資人個人資料。 (工商 ) #查詢 #資料 #投資人 #個人資料 #證交所 也許您會感興趣 推薦閱讀 《證交所》外資上周買超逾300億元，最愛友達 13:582019/12/16 財經 《證交所》台灣指數公司明發表首波三檔期權相關指數 11:422019/12/17 財經 投資族必看！塔羅測未來3個月投資運勢 13:492019/12/17 生活 《證交所》台股量縮，11月全體券商稅後獲利月減13.7％ 16:142019/12/17 財經 《證交所》期權指數將上路，投資人應注意相關風險 17:052019/12/17 財經 《證交所》台股市值達40兆元，排名持續向前 12:502019/12/18 財經 《證交所》富邦特選世代行動通訊報酬指數ETN，20日上市 15:062019/12/18 財經 海外外籍員工集合專戶條件 放寬並強化外陸資登記監理 16:452019/12/18 財經 證交所官網新增停買股 現償及餘額資訊 18:212019/12/19 財經 《證交所》證交所官網新增停止買賣股票現償及餘額資訊 08:012019/12/20 財經 財經熱門新聞 突然天黑！台積電大暴殺 網友抓到兇手了 - 財經 聽張忠謀的話賺1倍！網嘆：聽她的…現在睡橋下 - 財經 【5G失業潮1】機器幫更多 10年內恐200萬人「被取代」 - 財經 藍不分區立委驚見「股神」？財產申報曝光 - 財經 買台積電70下車…他300又上車藏內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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