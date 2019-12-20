為配合農曆春節股市封關及年度盤點作業，證交所表示，101大樓10樓自109年1月21日（周二）起至1月29日（周三）止，暫停提供現場「投資人個人資料查詢」服務；1月30日（週四）起恢復提供查詢服務，不便之處，敬請見諒。

證交所另提醒投資人，也可經由網際網路連結至台灣證券交易所「投資人個人資料查詢系統」查詢投資人個人資料。

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