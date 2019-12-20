防摔手機殼品牌犀牛盾(RhinoShield)繼先前推出「玩具總動員」系列手機殼配件後，又緊接著釋出新系列「星際大戰」正版授權防摔手機殼。

《星際大戰》系列第九部電影《STAR WARS：天行者的崛起》已在 12 月 18 日週三晚場起在台灣上映！隨著新電影到來，犀牛盾(RhinoShield)也隨之推出全新系列「星際大戰」正版授權防摔手機殼，供粉絲選擇！

本次搭載星際大戰系列圖款的Mod NX模組化手機殼、SolidSuit一體成形背蓋殼，一共有40種不同圖款選擇，包括電影中曾出現過的經典角色黑武士、風暴兵、C-3PO、BB-8、丘巴卡，以及X戰機、千年鷹號等星戰迷最愛的元素全部上陣。除此之外，犀牛盾更特別開發3款特殊材質的立體版SolidSuit，模擬太空中的戰鬥機、光劍以及黑武士。全系列手機殼適用於iPhone 11、11 Pro、Xs、XR、7/8 Plus 等iPhone型號，以及Android手機型號，包含：Samsung Galaxy、Asus ZenFone、Google Pixel等多款旗艦機型，在犀牛盾官網正式開賣。

SolidSuit立體版有三種款式，此為黑武士款。（犀牛盾提供／黃慧雯台北傳真）

而這次星際大戰系列圖款適用的SolidSuit、Mod NX手機殼，按鍵部分皆為可拆式設計，讓使用者可以根據圖款或喜好，自由替換上與手機殼本體顏色不同的按鍵增加個性。Mod NX的背板同樣為模組化可拆式設計，多種背板圖款，讓你想換就換。

在這系列星際大戰手機殼當中，最吸睛的莫過於其中一款特殊材質立體版手機殼，這款手機殼是特別為了星際大戰系列量身打造，以一體成形的SolidSuit防摔背蓋手機殼為設計基礎，將背面材料重新設計，調整為同樣是無毒無雙酚A(BPA)的安心PU材質，同時把材料邊緣與邊框銜接處打造成圓弧設計，以達到握感更流暢的使用體驗。這款材質有別於以往的SolidSuit以平面方式展示圖款，立體版使用不同於以往的製程，讓手機殼上的圖樣特色更立體、更有高低層次的視覺效果。目前推出的其中一個圖款，就讓星際大戰中的Starfighter星際戰鬥機像是穿梭在浩瀚宇宙中一般，以明暗展現手機殼視覺和觸感上的豐富度，另外也有光劍款，以及施展原力的黑武士款。目前立體版款式官網只有少量到貨，星戰迷快搶！

除此之外，犀牛盾也為星際大戰系列製作專屬的特殊包裝。系列包裝融合了星際大戰的STAR WARS Logo、經典黑白色系製作，正面採用半透明的視覺傳遞這部史詩級電影的科幻感，也讓星戰迷在期待和驚喜感中開箱精心挑選的星戰系列手機殼。值得一提的是，犀牛盾也特別為12/18剛上映的星際大戰最終回《STAR WARS：天行者的崛起》電影製作絕無僅有的手機殼包裝，只要選擇BB-8、芮、凱羅忍、丘巴卡等圖款就能獲得，相當具有紀念、收藏價值。

目前星際大戰系列授權手機殼已正式於犀牛盾官方網站販售，包括SolidSuit一體成形背蓋手機殼、SolidSuit立體版、可替換背板的Mod NX模組化手機殼（整組販售，背板不單賣）。未來也會開放實體經銷通路販售。於官網結帳輸入折扣碼19PIT-SW還可享有星戰迷專屬優惠！

(中時電子報)