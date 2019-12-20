美國聯邦參議院今天趕在最後期限前通過2020財政年度1.4兆美元的支出法案，並送交總統川普簽署，以避免臨時支出法案本週末到期後，政府部門斷炊的命運。

在共和黨占多數和白宮支持下，參議院今天通過截至政府明年9月底的兩項鉅額支出法案。

川普預計將在20日最後期限的午夜前簽署支出法案。

其中國防支出7380億美元，較上一年度增加了220億美元。內政支出方面，從兒童營養補助到提供大學研究槍枝管制的獎學金，這是幾十年來首次補助，以及包括過去川普反對的合宜住宅支出。

這次的支出法案也涵蓋一系列的新計畫，像是川普的太空部隊，以及將購買菸草的年齡限制由18歲提高至21歲，並廢除部分為了挹注平價醫療法（Affordable Care Act）資金所課徵的賦稅。平價醫療法又稱歐記健保（Obamacare）。

美國國會和白宮才就支出法案達成協議，避免政府關門的命運後沒幾天，民主黨占多數的聯邦眾議院即通過川普彈劾案，華府陷入另一場政治危機。

在川普遭彈劾之際，民主黨和共和黨試圖證明兩黨至少可以合作通過部分法案，盡到立法的本分。川普政府和民主黨也化解在美國-墨西哥-加拿大協定（USMCA）的歧見，在耶誕假期休會前夕趕進度通過法案。

在支出攀升，加上2017年實施的大規模減稅下，政府預算赤字擴大。在截至9月30日止的上一個財政年度政府支出比收入多了984億美元。國會預算處（CBO）預估未來10年，美國年度預算赤字平均為1.2兆美元。

美國國債急速攀升，目前已膨脹至23.1兆美元。專家憂心政府債台高築恐對經濟成長造成不利影響。

(中央社)