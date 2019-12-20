國民黨文傳會今日舉行「反民進黨鎖國 青年要國際化」記者會，痛批民進黨執政之下鎖國情形嚴重，更質疑蔡英文執政一味砸錢補助的方式根本無法真正提高青年競爭力與創業成功率，強調國民黨重新執政後將讓政府協助青年瞭解創業市場，並提供誘因讓國際優秀企業前來聘僱青年促進出國讀書的青年願意回來，全方面幫助青年。

國民黨青年團總團長田方倫指出太陽花時他的同學七成去立法院反對服貿，結果如今這些人有超過一成都去大陸工作了，他們坦承因為以它們的所學專長在台灣薪水比大陸低一截。蔡英文執政八成農產品賣到大陸，賣到日本才6.2％，強調推動新南向，對新南向國家出口比重反而減少了，對大陸出口比率卻增加，馬英九執政時我們還可以跟新加坡紐西蘭簽自由貿易協議，蔡英文吹噓她與美國日本關係好，執政時對外自由貿易談判參與反而停滯不前。

國民黨不分區立委候選人吳怡玎表示她自己去英國念博班，2008年畢業，當時大陸實施很多政策補助海歸創業，她的大陸同學都想回大陸發展，台灣同學卻都想盡辦法留在英國，大陸海歸回去後把就業環境提高了，讓學子不一定再需要出國，所以政府作為應該分成三階段，首先讓國內學子走出去學習，其次讓出去的人願意回來效力，最後也讓外國高技術人才願意前來。

韓國瑜國政顧問團成員錢宗良教授表示，國政團強調輔導機制而非一再補助，蔡英文以為砸錢就可以解決問題，但真正關鍵不是蔡英文提到的利息差額是創業要能成功，所以重點是如何在青年創業前做好輔導機制，讓他利用各種學習機會，未來教育部、科技部要給青年人輔導機制，讓他們了解市場，很多創業者遇到的問題是不了解市場，要成功必須了解市場在哪，台灣市場有限，必須讓青年知道市場在哪進而規劃財富，否則就算給錢然後免利息三年後錢可能就燒光了。政府也要設計租稅誘因吸引外國優秀企業與人才前來，進而也讓青年有機會去國際大廠工作。

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(中時 )