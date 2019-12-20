美陸13日敲定第一階段貿易協議後，陸方一直未提貿易協議細節，讓外界質疑恐有變數。日媒則指出，此協議中北京對川普做出許多讓步，形同締下「不平等條約」。

日經新聞19日報導，大陸政府13日宣布與美國達成初步貿易協議，但此消息卻未出現在大陸官媒人民日報和央視的重大新聞中。反觀美方不斷放出第一階段協議內容，包含：陸方承諾保護智慧財產權、未來2年必須增購2千億美元的美國商品等，而且協議中還設立履約機制，美國可以監督大陸執行協議內容的進展。

這正是北京之前極力避免的不平等條約。美陸曾在4月底達成共識，但5月初陸方大幅修改協議內容，談判因此破局。

報導指出，如果大陸在4月就妥協，或許可以達成更好協議，北京原以為時間對他們有利，最後卻是川普受惠。4月以來，大陸經濟劇烈放緩已超過北京當局能接受的程度，他們沒有選擇，只能向川普政府低頭。

至於什麼時候要簽署第一階段貿易協議？美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）今表示，時間點應該會落在明年1月初，他也表示這份協議已徹底完成，目前只是在進行技術性修飾，對明年1月初簽署協議「非常有信心」。

(中時電子報)