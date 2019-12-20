20202總統大選藍綠第一場造勢活動正面遭遇戰，明〈21日〉即將同時在高雄登場，由於警方預估雙方陣營造勢人數至少都超過10萬人以上，為了防止衝突，高雄市警局將佈署3000餘名安全警力，並在選擇三大人潮聚集交流點佈署偵爆犬以防止有心人士滋事。

警方憂心參加人數可能「爆棚」，且藍綠陣營可能會引發衝突，特別選擇三處人潮聚集點，包括高鐵左營站、台鐵高雄站及高雄捷運美麗島列為重點警戒區域，協請保三總隊出動偵爆犬執行爆料物偵測。

高雄市警察局表示，目前已召集消防局、交通局、環保局、捷運局等進行橫向協調，防範雙方支持者於搭車集合、遊行與散場搭車等途中擦槍走火，同時規劃調度各分局、保安大隊和保五總隊等警力逾3000餘名，以及高雄市警察局捷運警察隊及鐵路警察局等也在轄區車站、列車派警力維護秩序。

除了地面上，高雄市警局也針對活動空域及平面道路整合近200組道路監錄設備、2000千多組隨身蒐證器材，並調集警力全力加強相關交通疏導與維安，防止任何惡意挑釁、衝突及暴力行為。

高雄市警局也勸導民眾請勿使用空拍機，否則警方將依警察職權行使法協助管制，同時禁止參加遊行民眾攜帶任何危險物品。

(中時電子報)