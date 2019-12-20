本土劇女神韓瑜自去年在《金家好媳婦》殺青後，就進入休假模式，雖然韓瑜鮮少出現在螢光幕前，親民的她仍不定時會透過社群和粉絲分享近況，韓瑜昨（19日）就曬探班黃少祺照，而韓瑜一個彎腰更是露出白嫩事業線，畫面超養眼。

韓瑜因拍戲和何蓓蓓成為好友，她昨晚則曬與何蓓蓓進攝影棚探班黃少祺照，韓瑜嘴甜標記黃少祺是「帥氣霸道總裁」，不過更吸睛的是，彎腰合照的韓瑜一彎腰露出深V，隱約露出雙峰，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋，留言狂讚：「這畫面太美了！」、「都不會老」、「漂亮瑜兒來囉」。

(中時電子報)