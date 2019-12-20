國家通訊傳播委員會10日展開5G釋照競標，3大2小電信商每天以20餘億的銀彈搶標心中矚意的頻段，第一階段規劃10天10回合競標，業界人士估計到第10天第100回合時，價格將超過500億甚至出現天價的情況。

6年前，4G頻段競標時，7業者共鏖戰40天、393回合，總標金高達1186.5億元，比NCC原本公告的三359億元底標超出了231％。由於業者標金成本迄今尚未回收，現在又得籌銀彈標5G，莫怪台灣大哥大董座蔡明忠發出警語「恐變軍火戰！」

台哥大董座蔡明忠對5G釋照競標發出警語。（圖／報系資料照）

在12月10日開始的5G頻譜競標，有三大電信商中華電信、台灣大哥大、遠傳電信以及兩小電信商亞太電信、台灣之星加入，競標的頻段包含1800MHz、3500MHz以及28000MHz。

在第60回合的競標，3500MHz頻段的暫時標金已經高達375億，業內人士推估結標時可能上看500億。（圖／翻攝自NCC）

其中3500MHz是各家必爭之地，主要原因在於3500MHz裡的頻譜中僅有170MHz頻段有對應的5G終端設備支援，且該頻段受干擾的程度較低，因此業內人士推估，3500MHz的標金可能上看400億，但仍要看中華電信是否要搶下100MHz的頻寬，否則很可能會出現4G頻譜競標時的千億天價。

儘管電信業者搏命搶標5G「黃金頻譜」，然而市面上尚未出現5G手機或5G相關3C產品，導致大多民眾無感。《手機王》總編輯張利安指出，「4G已經夠用，即使5G速度更快，但在正式商轉初期，手機訊號的分布率不高，可能還沒辦法大規模吸引民眾申請。」他預計5G初期可能只會有企業採用。

(中時電子報)