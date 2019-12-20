可成(2474)近期股價在5日線附近盤整，可成於11月法說釋出未來數個月內可預見毛利率重回30%，市場認為可成最壞的時刻已過，建議投資人靜待黎明曙光來臨。展望2020年可成的營運狀況，預估受惠Apple SE2及5G機的機殼接單ASP提升，2020全年營收1109億元，年增23.2%，毛利率29.9%，稅後淨利161億元，稅後EPS 20元。

可成為金屬機殼專業製造廠，預估3Q各產品營收佔比分別為手機48%，NB 40%，平板及其他12％。主要客戶Apple、SONY、Amazon、HP、Dell等，可成提供客戶專業的設計能力與足夠的量產能力，拉大與競爭對手的競爭距離，主要競爭對手為鴻準(2354)、鎧勝-KY(5264)、Jabil、比亞迪電子、長盈及科森。

法人認為，可成的營運拐點為5G手機對於機殼要求的設計複雜化，使得ASP有機會重新回升，但最快要需等到明年下半年。

(時報資訊)