越來越接近2019年底，但因為5G商用服務在今年11月1日正式在中國大陸起跑，讓不少手機廠商趕在年底前推出5G手機新品，期待搶搭首波5G申辦熱潮。OPPO日前已經確認會在12月26日舉辦發表會，推出支援雙模5G的Reno 3系列手機，其中Reno 3確定搭載聯發科（MediaTek）的天璣1000L 5G晶片，話題十足！根據跑分網站資訊，這款晶片的跑分已經悄然曝光，到底表現如何呢？

根據OPPO公布的資訊，Reno 3系列至少有兩款手機，分別是Reno 3以及Reno 3 Pro，前者搭載聯發科天璣1000L 5G晶片，後者則是採用高通Snapdrgon 765G 5G晶片。而根據最新Geenbench跑分網站上的資訊，Reno 3的跑分已經提前曝光。

Geenbench跑分網站中，OPPO Reno 3悄悄現身，連帶揭曉了聯發科天璣1000L 5G晶片跑分結果。(摘自新浪科技)

Geenbench跑分網站的資訊顯示，OPPO Reno 3搭載8GB RAM，運行基於Android 10的系統，單核心跑分3193、多核心跑分9918。因為這款手機搭載搭載聯發科天璣1000L 5G晶片，上述跑分也就是天璣1000L 5G晶片的成績。

根據聯發科日前發表天璣1000時所公布的數據，另一款更高階的5G晶片，天璣1000在 Geekbench v4.2 當中的單核心、多核心項目分別得到 3811、13136 的成績，很明顯地比天璣1000L略勝一籌。也預示了Reno 3系列應該都是設定在中高階，而並非最頂級旗艦機種的定位。

根據先前陸網的報導， Reno 3 系列手機將成為第一個搭載 ColorOS 7 的機種，享有最新、最快的系統。預計將會搭載高通 Snapdragon 735G(Reno 3 Pro)處理器以及聯發科天璣1000L(Reno 3)，相機則會用上 Sony IMX686 感測器。除了基本的手機功能之外，OPPO Reno 3 還將支援雙模(NSA/SA)5G，除此之外，Reno 3 預計也將延續 Reno 系列強調手機拍攝能力的特性，並且予以升級強化。

(中時電子報)