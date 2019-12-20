慶祝澳門回歸祖國20週年大會暨澳門特別行政區第五屆政府就職典禮今天上午在澳門東亞運動會體育館隆重舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席。澳門特區第五任行政長官賀一誠宣誓後致詞時承諾，將進一步建設具有澳門特色的「一國兩制」。

賀一誠表示，此時此刻，他深深體會到，偉大祖國永遠是澳門的堅強後盾。今年是中華人民共和國70華誕，我們為偉大祖國取得的巨大歷史性成就感到無比自豪，對偉大祖國更加美好的未來充滿信心。此時此刻，作為中華人民共和國澳門特別行政區第五任行政長官，我更是深深感到使命光榮、責任重大。

賀一誠表示，20年來，在何厚鏵先生和崔世安先生兩位行政長官的領導下，澳門社會各界齊心協力、務實進取，向世界展示了具有澳門特色的「一國兩制」成功實踐，為「一國兩制」行得通、辦得到、得人心的強大生命力作了生動展示和最好說明。

賀一誠表示，站在新的歷史起點上，我們將以「協同奮進、變革創新」作為新一屆政府的施政理念，解放思想、科學決策、敢於作為，全面準確貫徹「一國兩制」方針，嚴格按照憲法和基本法辦事，切實維護國家主權、安全、發展利益，以更大的勇氣和與時俱進的變革創新能力推動澳門經濟社會各項事業發展，以扎實的工作成績回報中央政府和澳門特別行政區廣大居民對我們的信任和支持。

賀一誠表示，我們將認真總結澳門20年來「一國兩制」實踐的成功經驗，結合澳門實際情況，提高站位、開拓視野，進一步建設具有澳門特色的「一國兩制」。我們將加快公共行政改革，鞏固以憲法和基本法為共同基礎的憲制秩序，推進澳門特別行政區治理體系和治理能力建設。發揮政府主導作用，打造具有豐富元素的多彩旅遊綜合體，推進會展、中醫藥、文化創意和高科技產業的培育和發展。

賀一誠表示，加快城市規劃和公屋建設，改善交通，加強環保，推進都市更新和智慧城市發展。落實醫療、教育、社會救助和社會福利等方面的資源有效投放。弘揚中華優秀傳統文化，推動多元文化交流合作，推動澳門文教事業創新發展和全面繁榮。加強公務人員國情研修和國家意識，加強青少年愛國主義教育和人才培養，實現愛國愛澳傳統代代相傳，「一國兩制」事業後繼有人。

賀一誠表示，澳門過去20年的經濟發展和建設成就，為澳門提供了堅實的發展基礎；澳門居民強烈的發展願望和對美好生活的熱切期盼，為澳門提供了強大的發展動力；在國家全面深化改革、全面擴大對外開放的大背景下，共建「一帶一路」和推進粵港澳大灣區建設，為澳門提供了重大的發展機遇。

賀一誠表示，推進「一中心、一平台、一基地」建設，加強區域合作，特別是與珠海市在橫琴發展上創新機制，實現澳門經濟適度多元，為澳門提供了基本的發展定位；澳門聯通中西、連接中國與葡語系國家的橋梁功能和多元文化色彩，為澳門提供了獨特的發展優勢。

賀一誠表示，他相信，在中央的支持和指導下，只要我們緊緊圍繞和把握澳門的發展基礎、發展動力、發展機遇、發展定位和發展優勢，協同奮進，變革創新，澳門的明天一定更加美好，「一國兩制」事業一定更加輝煌！澳門一定會與祖國內地同發展共繁榮，共圓中華民族偉大復興的中國夢！

(中時 )