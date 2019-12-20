詹怡璟說，三個月大小嬰兒前囟門是觀察孩子是否有嚴重腦疾的一個重要訊息，小孩只要是無法安撫的哭鬧，還有前囟門膨出或變硬，或是四肢張力改變，家長就應趕快帶孩子就醫。（馮惠宜攝）

未滿一個月大的男嬰由小爸爸抱來就醫，父指稱孩子因喝奶嚴重溢奶就醫，但醫師發現男嬰前囟門膨出、眼睛無法聚焦，高度懷疑腦部受創，經做電腦斷層檢查證實是顱內瀰漫性出血合併雙側視網膜出血，經使用降壓藥治療一個月，男嬰病情才趨於穩定出院，院方因高度懷疑他受到不當對待通報社工介入並安置。

衛生福利部台中醫院新生兒科醫師詹怡璟指出，男嬰到院時爸爸聲稱他在家接連幾天每次喝奶後都嚴重溢奶，且越吐越厲害，連食慾都變差，但醫師發現小男嬰並沒有明顯脫水或體重減輕、腸胃發炎的跡象，反而是前囟門膨出、雙眼失焦，加上影像檢查有腦部有新舊交雜的腦出血，高度懷疑是被不當對待，而經後來媽媽坦承才知道小男嬰父親只要遇孩子哭鬧就會將孩子高舉摔到床上。

詹怡璟說，三個月大小嬰兒前囟門是觀察孩子是否有嚴重腦疾的一個重要訊息，小孩只要是無法安撫的哭鬧，還有前囟門膨出或變硬，或是四肢張力改變，一般除了是大人不當對待或是小嬰兒不當滾落是不是傷到腦，可以從這裏看出。

詹怡璟也說，第一線醫護人員在處理小病人病症的同時，可以透過仔細進行全身身體檢查，注意病史收集把掩飾真相的施虐者揪出來；包括家人病史描述前後不一致、接著是病史與身體檢查不符合、再來是延遲就醫、最後要注意一歲以下的嬰兒骨折與頭骨外傷，以及超過三次以上的急診外傷就醫紀錄。該案，院方也以受虐通報，並由社工介入安置。

(中時 )