蔡英文總統下令立法院民進黨團在12月31日完成《反滲透法》的立法，台北市長柯文哲20日表示，重點不在標題在內容是什麼、怎麼執行，既然大家有疑慮就好好討論，也由於規範對象是台商，在兩岸交流密切狀態下，不小心就可能會踩到地雷，變成人人自危，這也是為何《反滲透法》讓台灣社會有相當大比例人民不安。

蔡總統要求民進黨立委在12月31日完成《反滲透法》立法，引發各界議論，前副總統呂秀蓮嗆蔡急什麼，為何不留給下屆立法院好好研擬。

外界認為《反滲透法》若立法，恐怕會影響雙城論壇舉辦，柯文哲今指出，以前民進黨政府是對大陸嗆聲，那就算了，但《反滲透法》規範的是台商和台灣人民，這個在目前兩岸交流密切下，除非講得很清楚、規範很清楚，不然會引起很大疑慮。

柯文哲說，對他來講，重點不是標題，重點是內容是什麼、怎麼執行，在保衛國家安全的大帽子下，沒有人會反對，但要怎麼執行，他建議大家有疑慮就好好討論，不要不討論就強行表決。

他指出，重點不是留到下一屆立法院，要過也可以但要講清楚，給大家有充分討論，一個法案充分討論，真的有誠意，1、2個禮拜也夠了，不會是問題，不過，不要在沒有討論狀態下就通過，過了無法執行反而更慘。

柯文哲強調，該法規範對象是台商，問題是在兩岸交流這麼密切狀態下，變成不小心踩到地雷就人人自危，所以為什麼這法案在台灣社會有相當大比例人民不安，原因就在這裡。

(中時 )