美國財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）於美東時間19日指出，美國和中國將在2020年1月初簽署第一階段貿易協議，且補充表示，該協議已經全部完成，只是在進行技術「梳理」。

路透報導，穆努欽在白宮受訪時表示，協議文本和翻譯已經完成，不會重新磋商。穆努欽又稱，「我們正在進行技術梳理，此外，協議翻譯已經完成」。穆努欽指出，「我預計不會有任何變化。我們將在2020年1月初簽署該協議。」

穆努欽表示，目前對中國貿易的首要任務是實施第一階段協議，該協議將使未來兩年美國對中國的農產品出口增加約一倍。

據CNBC報導，穆努欽表示，整體而言，中國增加對美國農產品、製成品、能源與服務的採購，將為未來兩年美國經濟增長貢獻約0.5個百分點。

中國商務部發言人高峰19日表示，中美雙方經貿團隊正在就協議簽署等後續工作密切溝通，關於第一階段協議具體內容，沒有更多資訊可以透露，待協議正式簽署後，協議內容將對外公布。

(工商 )