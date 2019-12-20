人民幣兌美元中間價20日報7.002，較上日7.0025，升5個基點。中間價較上日下午4時30分收報7.0079，升59個基點；較晚上11時30分夜盤收報7.01，升80個基點。

香港經濟通通訊社20日報導，人民幣兌美元即期匯率（CNY）20日早盤低開6個基點，報7.0085，上個交易日即期匯率收盤報7.0079。

(工商 )

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