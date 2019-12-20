伊朗總統魯哈尼20、21日訪問日本，20日將與日本首相安倍晉三舉行領袖會談，安倍將說明日本政府考慮派遣自衛隊赴中東地區以強化情報蒐集，促進日本相關船舶的安全。

今年是伊朗與日本建交90周年，日本有8成以上的原油是從中東進口，因此希望緩和中東地區的緊張局勢。

安倍在與魯哈尼的會談中，預定傳達日本將不放棄地持續在外交上努力的立場。有關伊朗強化鈾濃縮活動，日本將再度要求其避免採取有損核協議的措施。

日本外務省指出，安倍今年6月訪問伊朗，成為40年來首位訪問伊朗的日本首相。之後伊朗方面也提出魯哈尼訪日的要求，這是伊朗總統19年來首次訪日。

NHK報導，伊朗總統訪日也有防止在國際社會上被孤立的目的。美國去年單方面脫離核協議，重新制裁伊朗，使得伊朗的原油出口停滯、物價高漲，民生生活大受衝擊。伊朗也採取強化鈾濃縮的對抗措施，因而遭到歐洲國家的責難。魯哈尼訪日，乃有意向內外展現與日本之間的友好關係。

(中時電子報)