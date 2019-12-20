就算勇士本季戰績如此低迷，也遲遲等不到「浪花兄弟」柯瑞、克雷湯普生傷癒歸隊，根據最新的聯盟票房統計結果，勇士貴賓席平均票價仍然賣到874美元(約台幣2.6萬)，普通觀眾席平均票價也要463美元(約台幣1.4萬)，仍居聯盟最貴！

畢竟勇士全新主場大通中心位居舊金山市中心，由於舊金山房價被炒上天，當地物價指數自然很誇張，最便宜的門票也要52美元，一杯啤酒賣15美元，停車費也在9到40美元之間，但勇士目前只拿5勝24敗，現場看球確實很不划算。

票價排在聯盟第2貴球隊，則是詹姆斯、安東尼戴維斯領軍的湖人，貴賓席平均票價857美元、普通觀眾席平均票價444美元；排第3的是尼克，貴賓席平均票價561美元、普通觀眾席平均票價285美元，問題是尼克僅拿7勝21敗。

至於看球票價比較「親民」的球隊，則是貴賓席平均票價只要89美元的鵜鶘，以及貴賓席平均票價只要110美元的太陽，其他包含爵士、黃蜂、灰熊等隊的主場門票平均票價也都比較便宜。

(中時 )