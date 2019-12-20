慶祝澳門回歸祖國20週年大會暨澳門特別行政區第五屆政府就職典禮今天上午在澳門東亞運動會體育館隆重舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席典禮致詞時，對於澳門回歸20年來的三大成就表示滿意：以憲法和澳門基本法為基礎的憲制秩序牢固確立，治理體系日益完善；經濟實現跨越發展，居民生活持續改善；社會保持穩定和諧，多元文化交相輝映。

習近平表示，澳門回歸祖國20年來，以憲法和澳門基本法為基礎的憲制秩序牢固確立，治理體系日益完善。澳門特別行政區堅決維護中央全面管治權，正確行使高度自治權。順利完成基本法第23條和國歌法等本地立法，成立特別行政區維護國家安全委員會，維護國家主權、安全、發展利益的憲制責任有效落實。行政、立法、司法機關嚴格依法履行職責，正確處理相互關係，自覺維護行政長官權威，確保以行政長官為核心的行政主導體制順暢運行。特別行政區民主政制有序發展，澳門居民依法享有的廣泛權利和自由得到充分保障。

習近平表示，澳門回歸祖國20年來，經濟實現跨越發展，居民生活持續改善。「一中心、一平台、一基地」建設扎實推進，人均地區生產總值大幅增長，躍居世界第二。經濟適度多元發展成效初顯，會展、中醫藥、特色金融等新興產業方興未艾。參與共建「一帶一路」和粵港澳大灣區建設取得積極進展。民生福利水平顯著提升，免費教育、免費醫療、雙層式社會保障等一系列政策惠及全社會，澳門居民獲得感、幸福感越來越強。

習近平表示，澳門回歸祖國20年來，社會保持穩定和諧，多元文化交相輝映。回歸前治安不靖的狀況得到迅速扭轉，澳門成為世界最安全的城市之一。政府和市民、不同界別、不同族群保持密切溝通，社會各界理性表達各種訴求，形成良好協調機制。中華文化傳承光大，多元文化異彩紛呈。

(中時 )