張嫌等人一路尾隨至加油站尋仇，將吳男押上車逃逸。(翻攝照片／吳亮賢新北傳真)

張嫌等人開著賓士及瑪莎拉蒂逃逸。(翻攝照片／吳亮賢新北傳真)

警方已將張嫌逮捕到案。(翻攝照片／吳亮賢新北傳真)

新北市五股區今清晨發生擄人毆打事件， 一名21歲的張姓主嫌與7名友人開車行經成泰路三段與西雲路口時，疑因不滿前方20歲吳姓男子與友人騎車太慢，與對方發生口角，隨後更回頭將吳男壓上「海神」瑪莎拉蒂轎車，帶至別處毆打後丟包，目前警方已將張嫌逮捕到案，其餘共犯仍在持續追緝中。

據了解，今清晨4時許，吳男與8位友人騎著多台機車行經成泰路，突遭後方張嫌與友人駕駛的賓士及瑪莎拉蒂按了數聲喇叭，吳男等人覺得不爽，立刻轉頭罵了好幾句「三字經」，當下雖未發生進一步衝突，但張嫌等人懷恨在心，一路尾隨吳男一行人至前方加油站。

當吳男與友人將機車停在加油站旁聊天時，張嫌一眾突然持棍棒衝下車，朝著他們及機車一陣狂砸，吳男友人們見狀，嚇得一哄而散，唯獨吳男落跑不及，遭張嫌等人壓上瑪莎拉蒂，帶往他處毆打。

警方獲報到場後，張嫌一行人已逃逸無蹤，立刻在周圍展開搜捕，約清晨5時左右，被帶走毆打的吳男遭丟包在加油站附近，自行前往派出所報案，目前警方已抓到張姓主嫌，其餘共犯也已掌握身分，持續追緝中，後續將依毀損、妨礙自由罪嫌移送偵辦。

警方呼籲，若民眾發生行車糾紛，請立即向警察報案，不要訴諸暴力或其他事端，避免事態擴大。

(中時 )