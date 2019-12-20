首場政見發表會，三組人誰講得最好？在資深媒體人黃暐瀚眼裡已經有了定見，黃暐瀚先以「韓四打、蔡三招、宋一句！」開頭，直言韓國瑜「得分最多」，認為韓國瑜掌握四大重點，對於蔡英文，他認為「謹慎過頭，全程看稿，卡頓不斷」。

黃暐瀚昨(19日)在臉書發文，坦言韓國瑜「得分最多」！理由很簡單，因為韓國瑜是「落後的挑戰者」，得分空間原本就大，現任元首蔡總統，保持「守勢」，謹慎過頭，全程看稿，卡頓不斷。

他認為，蔡雖不算「失分」，但也「沒得分」，韓國瑜靠著「韓四打」，得分不少。

第一打、打國家認同：

政見會一開場，就是「中華民國 vs. 這個國家」的論戰，韓國瑜打國家認同，主要是因爲蔡總統過去曾講過「中華民國是流亡政府」，而且上任總統之後前三年，常說「這個國家」，少說「中華民國」。被韓國瑜挑戰之後，蔡總統居然還是脫口說了三次「這個國家」，有點百口莫辯。

第二打、打特權貪污：

提重設特偵組，是昨天最大的「亮點」。特偵組的存在是否必要？那是可以討論的話題，但台灣民眾印象很深，以前有特偵組的時候，辦行政院秘書長，辦立委，連卸任總統都敢查辦，現在沒有特偵組之後，不管是私菸、高鐵三百萬或是卡神金流，好像都只敢碰一下，就不敢深追。

韓國瑜舉柯文哲為例，說蔡總統身邊的人，也許不是「每一個」都貪污，但有沒有「很多人在貪污」？這是蔡總統要面對的問題。

第三打、打經濟不振：

2016到2019蔡總通執政這四年，民眾選出的年度代表字是：「苦、茫、翻、亂」，連國運籤，都抽不出來。蔡總統說觀光客破千萬，說台商資金回流七千億，但底層的老百姓沒感覺，生意越來越差，店一間一間關，蔡總統卻還在誇誇其談，說台灣是「亞洲四小龍」的冠軍。這與民眾的生活認知，落差太多，覺得生活過得並不如意的，很難再投給蔡英文。

第四打、打台灣危機：

韓國瑜最近常常說，他最擔心的是：「台灣遺忘了世界，世界也遺忘了台灣」！兩岸問題，肯定是台灣接軌世界的一個關卡，或說難題。蔡總統執政，兩岸關係差，不能全怪給蔡總統，但繼續連任，兩岸冰凍，百業蕭條，國際組織進不去，邦交國繼續斷交，這是擋不住的事實。

除了四打，最重要的，還在於韓國瑜用「庶民語言」，來爭取認同。

除了韓國瑜，宋楚瑜主席跟蔡總統，都是有看稿的。韓國瑜不看稿，還有如相聲大師一般，妙語如珠。講觀光，用歐咪阿給，講肺腺癌，說中台灣的民眾，肺都要爆炸了，講貪污關到死，還加碼：「一天只能吃一餐」，說是當了總統還貪汙，要不要臉？如果將來貪污就放棄上訴，關到底，一天只吃一餐。

韓國瑜的話語容易聽得懂，誇張中，帶有感情，這是他跟蔡總統，最大的不同。

「洪師父、攻他中路」！蔡總統也有「打韓三招」。

第一招、落跑市長：

這點是韓國瑜「硬傷」，肯定失分，不打就算浪費了，蔡總統批韓落跑，是預料中事，但講到後來，蔡批韓選總統是為了個人的榮華富貴，而背棄高雄？這就有點過了。如果選總統是為了「貪圖個人的榮華富貴」？那蔡總統自己現在也在選，是不是也在貪圖榮華富貴？

第二招、政策跳票：

韓國瑜的創意多，發想多，但執行不多，去年高雄市長選舉，有很多政見，目前尚未實現，蔡總統一口氣舉出太平島挖石油、東台灣單車道、高山升旗台等等政見，還批如果全部執行起來，必要經費會比前瞻計畫更多。

第三招、親中染紅、人品不佳：

蔡總統拿這段時間網路的「懶人包」大全，火力全開，批「閨蜜變主秘」、批「七千萬買豪宅」，還罵韓國瑜進香港中聯辦。結果韓國瑜反打蔡英文、陳菊、賴清德、謝長廷，都去過大陸，也都拍過照，接觸過大陸官員。

黃暐瀚最後談到宋楚瑜，他認為，宋楚瑜表現穩當，經驗豐富（選最多次），這次的政見會，一如以往，台風穩健，侃侃而談，重點就一句：「只當四年」。只做一任、撥亂反正！只做一任、撥亂反正！只做一任、撥亂反正！

(中時電子報)