總統大選政見發表會剛結束，三黨候選人卻對教育議題幾乎毫無著墨，針對迫切的高教議題更是隻字未提。教團20日召開記者會提出十大高教問題請教總統候選人，包括私校沉痾、技職人力流失等，呼籲高教三法盡快修法或立法，選後召開高教發展國是會議，希望各政黨總統候選人下一次政見發表會時回應。

十大高教問題分別是：教育資源沒用在刀口上，少子化反而成為開除老師藉口；有錢人家讀低學費公立大學、沒錢人家讀昂貴私立大學的「教育反重分配」怪象；吸引外籍學生來台就學；教育新南向反而造成「假就學、真打工」；高教業務分散教育部不同單位，事權不一；國立大學校務基金監理；私校淪為家族企業或少數人壟斷；私校經費不足；退場私校校產、大量私校教職員失業；高教師資高齡化；技職學生流失，產業基礎人力短缺。

全國私校工會理事長尤榮輝表示，蔡政府「唯績百科」上列出教育政績中，只有玉山留才計畫與高教發展有關，其他都在花錢補助學生、施予小惠，新南向也冒出很多問題。「我們對執政黨這三年半是滿失望的，高教三法包括《私校法》、《大學法》、《私校轉型退場條例》等修法或立法，蔡總統選前說會優先處理，當選後卻冰凍；少子化之後，教育生態有很大改變，但是體制沒變，希望政府趕快思考，解決結構性問題。」

東方設計大學校長賴鼎銘說，看了政見發表會逐字稿，韓國瑜還在談雙語教育、小英還在談幼托，已經處於深淵的高教卻毫無著墨。像這次長榮中學困境，如果能早幾年發現，就能降低衝擊。他呼籲盡快修改《私校法》、派駐公益董事；另外也建議蔡政府提出的大南方計畫，能將南部技職學校各自強項整合成大南方技術知識城。

輔仁大學社會系教授戴伯芬表示，2028年預估大學數量將減至100所，60所私校逾萬名教師、六千名職員失業。如何因應未來大量私校教職員失業的問題？退場私校校產如何處理？台灣私立學校教育產業工會理事長陳秋瑩也呼籲盡速落實公保與勞保年資銜接，私校職員納入勞基法保障。

(旺報 )