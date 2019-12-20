半導體測試介面廠精測（6510）由於客戶訂單能見度不明朗，宣布擬終止特定用途印刷電路板（PCB）生產計畫，預計本季認列相關資產減損損失不超過1億元。若以認列1億元資產減損損失、實收資本額3.27億元估算，估侵蝕每股盈餘達約3.05元。

精測17日股價觸及1145元，創近23月高點，近日股價高檔修正。受此利空消息衝擊，精測今早聞訊開低走低，一度下挫5.17％至991元、失守千元關卡。不過，隨後跌勢在買盤逢低敲進下收斂至3％內，力守「千金」關卡。三大法人本周迄今合計買超精測67張。

精測2017年接受國際科技公司邀請，針對特定用途PCB展開合作，並表示為鎖定利基型特殊產業、主要應用於通訊，去年已完成小量產線建置。公司原先預計配合新營運總部啟用，在確認規格及尺寸後，將於今年底小量生產，明年進入量產、對營運帶來貢獻。

不過，精測總經理黃水可11月中法說時表示，此特殊用途PCB雖已完成客戶第一階段專案，但因後續規格與最初敲定時有變動，近期將開會討論後續合作方向，並持續了解產業動向、持續耕耘，已透露出相關開發計畫出現變數。

精測表示，已完成特殊用途PCB第一階段工程驗證，初期投資工程驗證資本支出約3.6億元。不過，後續訂單能見度不明朗，短期內未能如期進入第二階段量產目標。為滿足半導體客戶訂單需求，擬終止該特定用途PCB生產計畫，與該國際科技公司洽談終止合約。

精測指出，此舉為因應5G、AI應用發展趨勢，優先滿足客戶及市場需求而調整產能，聚焦高價值產品追求利潤最大化，以求帶動企業獲利成長。大部分設備擬轉為生產半導體高價值產品，預計本季認列相關資產減損損失，金額預估不超過1億元。

精測2019年11月合併營收30.76億元，年增0.43％，改寫同期新高。前三季稅後淨利4.59億元，年減16.69％，每股盈餘14.01元，低於去年同期16.82元。法人預期，精測第四季淡季有撐，營收季減率估約1成，惟獲利受亂流干擾，恐使全年獲利降至近4年低點。

不過，法人指出，因上半年營運偏弱，原先便預期精測今年獲利將降至近4年低點，下半年因動能轉佳而上修預期，此次僅是修正回原點。同時，此事件實質上對精測明年營運沒有影響，將影響於今年反應對明年表現反而是好事，故維持買進評等、目標價1100元不變。

(時報資訊)