根據勞動部勞保精算報告，攸關千萬勞工退休保障的勞保基金到2026年恐入不敷出，民眾擔心退休後該如何自保？銀行保險業者指出，一定要先做功課！趁早理財才能達成退休規劃，同時針對退休後的需求投資，還可創造退休後月月領錢的「月退俸」效果。

「勞保7年後破產」的隱憂，引發千萬勞工的養老危機，《元氣網》報導，根據銀行主管建議，可透過下列7個步驟，算出怎麼做才能有錢退休。

1. 評估退休生活醫療費

老後醫療、看護及休閒旅遊是主要支出，根據主計處統計，107年65歲以上高齡者的老後醫療費用，平均8.4萬元，約每月7000元；合法的外籍看護費用，平均每月2.2萬元；因此每個月至少要準備3萬元的醫療費用支出。

2. 估算退休前財力及通膨風險

許多人把勞保年金和勞工退休金視為退休後的主要收入來源，但別忘了，這些錢會隨著通膨壓力變小，過去30年平均通膨年增率約為2%，若存100萬，每年光是通膨就會吃掉2萬元。

3. 算出退休金缺口

「退休後所需總金額」減掉「退休前累積的財力」等於退休金缺口，若退休後每月支出5萬元，每月勞保加勞退可領2.8萬元，每月的資金缺口就是2.2萬元。假設65歲退休，活到平均壽命80歲，那麼退休後的這15年間至少要再準備近400萬的退休金。

4. 根據自己的風險屬性理財

根據投信業者建議，股、債投資組合比例，隨著年齡增長，可調整為八比二、六比四、二比八，年輕時可配置較多比例在積極的投資組合，愈接近退休，投資部位應愈保守。

5. 選擇穩健的投資標的

不擅投資的民眾，可考慮投資股票型指數基金ETF，例如「台灣50」，就是買進台灣前50大公司的股票，或是波動幅度較低的短期美債，都可算是懶人投資法。

6. 嚴格執行

執行退休規劃，最重要的就是持之以恆，包括有設定年期的定存、儲蓄險或定期定額基金，而且不要輕易贖回或中途停扣。

7. 定期檢視

隨著年齡和資產的增長，建議每3到5年定期檢視投資計畫，並適度調整退休規劃。

此外，目前不少保險業者都有推出「類退休俸保單」，特色就是退休後可以領到月配息，如同領「月退俸」的概念，而且身故後可拿回本金，不過也要考量經濟動盪造成的基金虧損，可能造成帳戶價值減少，投保前一定要先做功課。

(中時電子報)