綠營強推「反滲透法」 呂秀蓮批蔡：嚴重違憲

民進黨在立法院最後的會期打算要強渡關山，通過《反滲透法》，總統蔡英文更直接下令，黨團須在12月31日完成《反滲透法》。對此，前副總統呂秀蓮表示，不知道蔡英文在急什麼，應將法律留到下屆立院再做審理。

呂秀蓮接受本報訪問時表示，過去立法院是由國民黨主掌，常常有人罵立院是國民黨的橡皮圖章，而如今蔡英文掌權，卻也直接下令、要求立法院「給我做甚麼」，但是，總統真的可以指揮國會嗎？

如今連總統都不遵守憲法！呂秀蓮表示，她本身並不反對反滲透法，但是法的內容不應草率決定，目前許多曖昧不明的文字，如「境外敵對勢力」、「滲透來源」都定義不明確，倉促立法恐怕會造成更加嚴重的後果！

蔡英文的民調不是很高嗎？呂秀蓮認為，民進黨不應該如此急切地在這屆立委完成這個立法，大可明年選舉結束後，立院再度過半，然後再慎重審理，「難道民進黨自己都沒有信心明年勝選嗎？」

(中時電子報)