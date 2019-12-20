中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平。（央視新聞直播截圖）

慶祝澳門回歸祖國20週年大會暨澳門特別行政區第五屆政府就職典禮今天上午在澳門東亞運動會體育館隆重舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席典禮致詞時，評價澳門地方雖小，但在「一國兩制」實踐中作用獨特，並總結出4點重要經驗。

習近平表示，第一，始終堅定「一國兩制」制度自信。廣大澳門同胞發自內心擁護「一國兩制」，認同「一國兩制」是澳門保持長期繁榮穩定的最佳制度。在踐行「一國兩制」過程中，特別行政區政府和社會各界堅持把維護國家主權、安全、發展利益和維護澳門長期繁榮穩定統一起來，意志堅定，從不為一時之曲折而動搖，從不為外部之干擾而迷惘，善於把握國家重大發展戰略和一系列政策支持帶來的機遇，乘勢而上，在融入國家發展大局中實現自身更好發展。

澳門的成功實踐告訴我們，只要對「一國兩制」堅信而篤行，「一國兩制」的生命力和優越性就會充分顯現出來。

第二，始終準確把握「一國兩制」正確方向。廣大澳門同胞深刻認同「一國」是「兩制」的前提和基礎，旗幟鮮明維護憲法和基本法確定的憲制秩序，尊重國家主體實行的社會主義制度，正確處理涉及中央和特別行政區關係的有關問題。特別行政區行政、立法、司法機關堅持把維護中央對特別行政區全面管治權和保障特別行政區高度自治權有機結合起來，堅守「一國」原則底線，自覺維護中央權力和基本法權威。

澳門的成功實踐告訴我們，確保「一國兩制」實踐不變形、不走樣，才能推動「一國兩制」事業行得穩、走得遠。

第三，始終強化「一國兩制」使命擔當。廣大澳門同胞以主人翁意識，自覺站在國家整體利益和澳門根本利益的立場上考慮問題，把成功實行「一國兩制」、「澳人治澳」、高度自治作為共同使命，並把這一擔當同實現中華民族偉大復興的中國夢緊密聯繫在一起。特別行政區政府團結帶領社會各界人士，積極探索適合澳門實際的治理方式和發展路徑，相繼提出「固本培元、穩健發展」、「全面提升澳門社會綜合生活素質」、「傳承創新、共建和諧」、「同心致遠、共享繁榮」等施政方針，集中精力發展經濟，切實有效改善民生，堅定不移守護法治，循序漸進推進民主，包容共濟促進和諧，讓澳門煥發出蓬勃向上的生機活力。

澳門的成功實踐告訴我們，當家作主的澳門同胞完全能夠擔負起時代重任，把特別行政區管理好、建設好、發展好。

第四，始終築牢「一國兩制」社會政治基礎。廣大澳門同胞素有愛國傳統，有強烈的國家認同感、歸屬感和民族自豪感，這是「一國兩制」在澳門成功實踐的最重要原因。特別行政區政府和社會各界高度重視弘揚愛國傳統，堅決落實以愛國者為主體的「澳人治澳」，特別行政區政權機關均以愛國者為主組成，愛國愛澳力量日益發展壯大，愛國愛澳核心價值在澳門社會居於主導地位。在行政長官親自領導、政府部門切實履職、社會各界共同參與下，澳門各類學校的愛國主義教育有聲有色，國家意識和愛國精神在青少年心田中深深扎根。

澳門的成功實踐告訴我們，不斷鞏固和發展同「一國兩制」實踐相適應的社會政治基礎，在愛國愛澳旗幟下實現最廣泛的團結，是「一國兩制」始終沿著正確軌道前進的根本保障。

(中時 )