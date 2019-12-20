選戰倒數21天，雖然國民黨總統候選人韓國瑜的民調，依舊落後總統蔡英文，但曾任前總統陳水扁國會辦公室主任陳淞山去發現，韓國瑜的支持度已經觸底反彈，反倒是蔡英文民調出現大幅度滑落，他憂心，如果民進黨不改其失言和傲慢態度，一旦出現致命失誤，就將給韓翻轉選情的契機。

《美麗島電子報》昨公布的總統大選民調，結果顯示蔡英文以46.5% 的支持度，遙遙領先韓國瑜的21%和親民黨主席宋楚瑜的6.1%；但對照美麗島於12月10日的民調，蔡英文從51.8%下滑5.3個百分點，韓國瑜則是從16.1%上漲4.9個百分點，宋楚瑜則為6.1%下滑1.4個百分點。蔡宋民調下跌外，但韓國瑜的民調上漲近五個百分點。

對於這個結果，陳淞山在《美麗島電子報》的專欄撰稿指出，顯然香港反逃犯條例對台灣選舉的衝擊效應開始遞減，加上民進黨近來爭議不斷，如綠委管碧玲失言風波和遠航停航的官商勾結爭議，都在在對民進黨選情造成衝擊，讓韓國瑜觸底反彈，急起直追。如果民進黨不改其失言和傲慢態度，一旦出現致命失誤，就將給韓國瑜有「可趁之機」翻轉選情，雖然機率很低，但民進黨不可不慎。

(中時電子報)