走進北市動物園裡的熱帶雨林區穿山甲館二樓，看到位在石尚熱雨咖啡館對面的「野外工作站」，相信許多民眾一定很好奇，這是個什麼樣的地方？裡面擺放了許多利用棧板、木箱和透明壓克力堆疊的多功能檯面與展示櫃，站內大片玻璃前方又為什麼要罩著迷彩網呢？原來動物園想透過模擬「野外工作站」的教育展示設計，讓社會大眾能更深入地瞭解，研究人員在野外收集資料與工作的樣貌，並藉著賞鳥網的遮蔽，讓大家可以近距離觀察到鳥類的自然行為。

仿賞鳥牆設計的迷彩網，目的就是為了降低吸蜜鸚鵡及冠鴿們面對遊客的壓力。（台北市立動物園提供）

現今動物園的功能不再只是提供民眾觀賞野生動物或休憩的場所，而是以動物保育、環境教育、研究等不同的目標，進行相關的學術活動以及教育推廣。而照顧動物的方式，也轉變成模擬原棲息地環境，營造各類功能，讓動物有機會展現自然行為。有關原棲息地以及動物生態習性的資訊，就必須從野外觀察採集等方式來得知。

嚮往野外調查生活嗎？先來「野外工作站」體驗。（台北市立動物園提供）

研究人員在野外收集資料的根據地，就是「野外工作站」，它常常也是研究人員在野外的臨時住所。因為研究人員所處的地方，大多是荒郊野外，沒有人煙且取得補給不易的地區，生活物品大多是用當地現有的材料或是廢料組裝而成。而在野外收集資料的方式有許多種，從觀察、紀錄到後續的樣本採集、保存等等，研究團隊都需要許多不同的器材來幫助他們。

昆蟲標本展示。（台北市立動物園提供）

虹彩吸蜜鸚鵡玩水、展翅。（台北市立動物園提供）

為了讓社會大眾能體驗野外調查工作的點滴，台北市立動物園特別在穿山甲館二樓，透過模擬「野外工作站」的教育展示設計，利用棧板、木箱和透明壓克力等素材，堆疊出多面向的檯面與展示櫃，陳列野外調查工作琳瑯滿目的器材、展示許多生活在熱帶雨林的節肢動物和昆蟲之外，未來還能藉由調整這些箱格的高度及面寬，作為團體預約課程或營隊等使用。

多面向的檯面與展示櫃，展示許多生活在熱帶雨林的節肢動物和昆蟲。（台北市立動物園提供）

另外站內大片玻璃前，罩著仿賞鳥牆設計的迷彩網，目的就是為了降低吸蜜鸚鵡及冠鴿們面對遊客的壓力，讓牠們可以自由自在地活動，而遊客也能夠近距離觀察到動物的行為。歡迎大家有空到穿山甲館「野外工作站」，體驗科學家們在野外收集資料與工作的甘苦！

研究人員在野外收集資料的根據地，就是「野外工作站」。（台北市立動物園提供）

(中時電子報)