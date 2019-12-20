環團今(20)日指出，環保署所訂定空氣污染物品質標準無法維護民眾健康，尤其是臭氧標準的採納明顯鬆散，要求環保署儘速做出修正。

環團批評環保署的臭氧空氣品質標準僅參考小時平均值，但忽略8小時平均值，是用騙術告訴民眾台灣無臭氧危害，痛批官方忽悠人民，罔顧健康。

根據台灣健康空氣行動聯盟統計，2018年我國六都臭氧8小時超標(＞60ppb)日數統計，台北市70天；新北市91天；桃園71天；台中91天；台南109天，其中台南高達117天；高雄以林園最多，高達161天；顯示城市臭氧問題日漸嚴重，並非環保署去年表示的臭氧8小時僅超標7.5％；環保署揭露的臭氧統計資訊跟法規與民間團體統計有很大的落差，將造成國人輕忽臭氧的健康危害，應檢討臭氣監測資訊呈現方式。

環團提出環保署應修訂以下不合宜空氣品質標準：1.修正《空氣污染防制法施行細則》第7條，臭氧部分納入8小時平均值的判定方法，而非只依據小時值判定；2.臭氣小時值比照WHO標準，從120 ppb加嚴至100 ppb，促使各縣市加強管制臭氣生成的源頭污染物；3. 2016之後的空品年報應補上各縣市PM2.5的24小時值第98百分位濃度並正式發布新聞稿公布；4.修正歷年空品年報臭氧數據，回歸法規判定方法揭露；5.不可等到所有縣市，測站都達標才加嚴空品標準；6.臭氧問題是局部性，不應以縣市或空品區所有測站去平均淡化特定測站的臭氧污染問題。

根據世界衛生組織WHO於2005年公布的空氣品質參考準則建議，臭氧安全濃度8小時平均值應低於50 ppb，若臭氣濃度高於80 ppb，則會對身體相對虛弱的小孩和肺病患者產生不健康的影響；若臭氧濃度高於120 ppb，則會對所有人都產生危害，而美國環保署的空氣質量指數將安全的「綠色區域」定為在60 ppb以下，且超標不得超過3天。

(中時 )