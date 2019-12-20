4年前擔任台中市消防局小隊長的李男，竟在深夜闖入正妹隊員的備勤室內性侵，她逃到浴室後再次被捉回侵犯，被害女子已拍攝婚紗準備結婚，因此事企圖自殺；一審將李男判刑10年，二審考量李男犯後脫產卸責重判12年，最高法院駁回上訴定讞。

2015年10月30日李男利用分隊長官輪休，他代理分隊最高職務的機會，以慶祝入駐新分隊為由，要求部屬買宵夜及酒回來，在隊上辦公室與隊員用餐喝酒，他看到女隊員年輕貌美且隊上晚上只有她一名女性，竟以長官權力命令其他隊員對她敬酒。

李男多次出言表示要把女隊員灌醉侵犯，吃完宵夜後利用消防隊員平時為爭取救災、救護時效，未將房車上鎖的習慣，闖入女隊員備勤室強脫她的褲子以手指性侵，她借故逃到浴室後，李男又將她拉住長髮往外拖出性侵。

隔天早上被害人告知男友後報警，李男辯稱喝酒時噴口水，才會殘留DNA在她的大腿內側及內褲，台中地院斥責他辯解太過離譜，佐以監視器及相關證物認定李男犯行明確，依加重強制性交罪將他判刑10年，李男也遭消防局免職。

台中高分院斥責李男對正準備要踏入婚姻的女隊員性侵，致她身心受創並出現重鬱症及自殺行為，且犯後李男還脫產遭法院判決撤銷移轉房地產，將李男加重改判12年，最高法院駁回上訴確定，並通知檢方對李男展開防逃。

民事求償部分，台中地院今年3月認定李男的犯行造成被害女子身心受創而罹創傷後壓力症候群，他的犯行造成重大損害，判決李男須賠償409萬0473元，因未上訴已確定。

(中時 )