電影《我的少女時代》讓王大陸紅到南韓，深情的形象也讓他成為少女心中的”國民初戀”，並且第一次上了《快樂大本營》，主持人何炅曾爆料，當時碰巧遇到吳昕心情不好，王大陸就經常唱《小幸運》來安慰他，看到王大陸如此暖心，現場工作人員都直呼這個男人可以嫁。

自帶浪漫嗓音，也是王大陸的特點之一，後來與陳喬恩一起參加《快樂大本營》，他隔空告白的橋段引起不少騷動，王大陸仿照電影台詞說道：「喬同學，你喜歡的人是我，這輩子就一直喜歡我吧。」不料陳喬恩竟不解風情的說：「『小』同學是誰？我又還不認識你。」讓何炅笑說：「這位男同學，雖然你的聲音很好聽，可惜的是，喬同學耳朵不太好。」笑翻全場。

雖然一開口就慘遭打槍，但王大陸依然積極爭取希望陳喬恩選他為隊友，隨即分享他的手繪婚紗畫，將陳喬恩配上自己畫的婚紗，全場驚喜表示：「把喬恩變成”出嫁”的模樣，也太浪漫了吧。」不料陳喬恩偷偷問一旁的何炅：「”出家”的樣子？我耳朵真的不好。」聽得何炅忍不住想揮拳……更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每周六晚間6點《快樂大本營》。

「國民初戀」王大陸來啦！王大陸的告白實在是太浪漫了吧？ 但萬萬沒想到的事.....「霸氣的獨孤皇后」陳喬恩竟然超級不解風情？

(中時電子報)