力晶董事長黃崇仁最近很忙，日前不僅公開力晶2021年重返上市的計畫，也正在積極安排明年要親自帶隊，首度到西班牙參加MWC世界通訊大會。

「力晶說，不管花多少錢都要參加，」一位知情人士透露，MWC的慣例是，只有簽長約的客戶才能拿到大面積的好位置。但力晶沒參加MWC通訊展的經驗，明年不只黃崇仁要親自帶隊，還砸下重金。據指出，由於明年5G商機將爆發，MWC通訊展是這個領域最重要的展會，力晶最近主攻結合邏輯和記憶體的新產品。黃崇仁曾說，力晶在邏輯做不過台積電，在記憶體做不過美光，但卻是少數同時擁有DRAM和邏輯技術的公司。

因此，黃崇仁喊出Computing in Memory的訴求，在DRAM旁嵌入邏輯電路，認為這種設計將能用在雲端伺服器、邊緣運算、物聯網等領域，讓效能增加20倍。看來，力晶是認真要攻5G和AI，黃崇仁的奇招能否奏效？台北記者會只是序曲，重點是，他明年在巴塞隆納要如何出招？...【更多精彩內容，請見《財訊雙週刊》】

(中時電子報)