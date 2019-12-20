台北市東區最知名的高檔便服酒店「龍亨」酒店，凌晨驚傳遭到大批黑衣人砸店。警方根據監視器畫面，昨天深夜帶回10砸店男子，原本態度低調的龍亨酒店也對涉案人士提出毀損告訴，警方初步了解，涉案份子均異口同聲的表示因為想去店裡消費吃了閉門羹才會憤而砸店，但警方仍對涉案份子說詞存疑，疑有內情仍待釐清。

昨天凌晨，約有10餘名黑衣人，搭乘3部車抵達南京東路「龍亨酒店」樓下後搭電梯上樓，一進入8樓酒店大廳，立刻抄起四支滅火器，猛朝大廳噴灑，其餘男子開始砸毀櫃台物品，嚇得現場公主與小姐四處走避，由於龍亨酒店鮮少鬧出糾紛，警方獲報後到場，且店家低調不願報案，也讓這起砸店事件引起外界關注。

據了解，這群黑衣人前後花了2、3分鐘,在大廳內四處噴灑滅火器,以及砸毀物品後，又搭電梯從容的離去，而且店內的人並未與這批黑衣人發生衝突。事發後，店方立刻動員酒店幹部與少爺，小姐們進行清潔處理。

轄區松山分局獲報後立即趕到場，但是該群黑衣人已經揚長而去，警方詢問店方對方背景，店方低調拒答也表示不願追究，店方這種消息的態度，反而讓警方起疑。

但是據警方側面了解，這群惡煞疑似具有本省掛背景，但是外界好奇的是，龍亨酒店本也是由本省掛兄弟圍事，相同一掛兄弟當中到底有何嫌隙?還是其中有隱情?目前雖然店方不願提出告訴，但警方仍將調閱附近路口監視器，掌握砸店份子身分。

警方昨天深夜根據監視器車號，將涉案的10營男子陸續傳喚到案，但所有人均表示是因為遭到拒絕消費才會砸店，雖然警方對這番說詞仍持懷疑態度，仍依照毀損罪送檢方偵辦。

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(中時電子報)