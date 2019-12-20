中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席澳門回歸20週年慶祝大會。（央視新聞直播截圖）

慶祝澳門回歸祖國20週年大會暨澳門特別行政區第五屆政府就職典禮今天上午在澳門東亞運動會體育館隆重舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席典禮致詞時表示，「一國兩制」事業任重道遠，對澳門提出4點希望。習近平還強調，絕不允許任何外部勢力干預香港、澳門事務。

習近平表示，他對澳門提出4點希望：

一是堅持與時俱進，進一步提升特別行政區治理水平。古人說：「善為政者，弊則補之，決則塞之。」要適應現代社會治理髮展變化及其新要求，推進公共行政等制度改革，提高政府管治效能，促進治理體系和治理能力現代化。要把依法辦事作為特別行政區治理的基本准則，不斷健全完善依法治澳的制度體系。要善用科技，加快建設智慧城市，以大數據等信息化技術推進政府管理和社會治理模式創新，不斷促進政府決策科學化、社會治理精准化、公共服務高效化。

二是堅持開拓創新，進一步推動經濟持續健康發展。要著眼長遠、加強謀劃，圍繞「一中心、一平台、一基地」的目標定位，堅持規劃先行，注重統籌協調，有序推進各項部署。要結合澳門實際，在科學論證基礎上，選准經濟適度多元發展的主攻方向和相關重大項目，從政策、人力、財力等方面多管齊下，聚力攻堅。要積極對接國家戰略，把握共建「一帶一路」和粵港澳大灣區建設的機遇，更好發揮自身所長，增強競爭優勢。當前，特別要做好珠澳合作開發橫琴這篇文章，為澳門長遠發展開闢廣闊空間、注入新動力。

三是堅持以人為本，進一步保障和改善民生。要堅持發展的目的是為廣大市民創造更加美好的生活，採取更加公正、合理、普惠的制度安排，確保廣大市民分享發展成果。要結合發展需要和市民需求，加強交通、能源、環保、信息、城市安全等公共基礎設施建設，改善市民生活環境，提升市民生活品質。要積極回應市民關切，著力解決住房、醫療、養老等方面的突出問題，更加關注對弱勢群體的幫助和扶持。要不斷提高教育水平，打造高標準教育體系，為青少年成長成才創造更好條件。

四是堅持包容共濟，進一步促進社會和諧穩定。要堅持和弘揚愛國愛澳核心價值，廣泛凝聚共建澳門的社會共識。要加強社團建設，充分發揮眾多愛國愛澳社團在政府和市民之間的溝通橋梁作用。要保持澳門社會講團結、重協商的傳統，有事多商量，做事多協調，妥善處理社會矛盾，共同維護社會祥和。要發揮澳門中西文化薈萃的優勢，助力國際人文交流，促進世界文明互鑒。

與此同時，習近平還強調，香港、澳門回歸祖國後，處理這兩個特別行政區的事務完全是中國內政，用不著任何外部勢力指手畫腳。中國政府和中國人民維護國家主權、安全、發展利益的意志堅如磐石，我們絕不允許任何外部勢力干預香港、澳門事務！

習近平表示，上個世紀80年代初，鄧小平同志等老一輩領導人提出「一國兩制」偉大構想時，就堅信這個方針是對頭的，是行得通、辦得到、得人心的。30多年來，「一國兩制」實踐取得的成功舉世公認。當然，「一國兩制」的制度體系也要在實踐中不斷加以完善。

習近平表示，我們堅信，包括港澳同胞在內的中國人民完全有智慧、有能力把「一國兩制」實踐發展得更好，把「一國兩制」制度體系完善得更好，把特別行政區治理得更好。中華民族偉大復興的前進步伐勢不可擋，香港、澳門與祖國內地同發展、共繁榮的道路必將越走越寬廣。

(中時 )