美中有希望在明年1月針對貿易戰簽署第一階段貿易協議，美股四大指數齊收漲，亞股盤中僅日股走跌，台股今開盤跌17.34點，指數以12001.56點開出，隨即一度失守12000點，最低觸11937點，接近10:00時，指數上演大反攻，一度衝回平盤上小漲，短線台股震盪拉回，但隨著美中貿易戰降溫，全球經濟展望轉趨樂觀，目前多頭格局不變，指數依舊有望持續創新高。

龍頭權值股今普遍熄火，台積電延續昨日低迷除息行情，外資持續調節，今第二天呈現貼息，股價下挫0.5%~1%，影響台股指數約20點，股王大立光(3008)小漲震盪於盤上，股價站穩5000元以上，鴻海(2317)則震盪於平盤附近，面板雙虎群創(3481)逆勢上揚逾1%，友達(2409)也小漲約0.5%。

今盤面資金回到中小型題材個股族群，IC設計鈺創(5351)宣布攜手萊迪思、AMS、東芝強攻AI，今逆勢上揚近4%，衝上逾三個月高價，霹靂(8450)端出數位化、IP多元化兩大營運計畫，一度大漲逾5%，整流二極體股強茂(2481)大漲5%，佳世達(2352)盤中亦彈升大漲約2%。

被動元件今明顯點火，被動元件指標股國巨(2327)大漲逾4%，站上400元大關，華新科(2492)漲幅也近3%，大毅(2478)大漲8%。奇力新(2456)上漲逾3%。

全球觸控IC龍頭新思科技(Synaptics)宣布，擬砸下1.2億美元，將亞洲行動LCD、TDDI(顯示觸控整合型晶片)業務出售給北京清芯華創投資管理公司，外資點名，首當其衝的就是聯詠(3034)、敦泰(3545)，聯詠今重挫6%，敦泰跌幅也逾2%。

分析師表示，台股在連續創高後，短線出現震盪拉回，但隨著美中貿易戰降溫，全球經濟展望轉趨樂觀，且亞幣匯率續強，台股技術面多頭格局不變，指數強勢續創新高可期。

以技術面觀察，台股指數於連續創29年新高後，昨日出現拉回走勢，目前在萬二關卡附近攻防，現階段12月13日向上跳空缺口11913點已成為短線強力支撐，暨籌碼面上外資強勢作多心態明顯，又逢年底上市櫃作帳行情，指數仍可望再攻高點，搭配年底集團作帳行情，在類股選擇上，看好5G概念股、PCB、網通及IC測試等族群。

(時報資訊)