美國國會眾議院在經過一年多來的磋商與攻防後，周四以壓倒性的票數表決通過了《美墨加協定》（USMCA)，接下來將送交參議院表決，預計明年通過。

這個將取代《北美自由貿易協定》的新協議對於勞工與汽車業的規範更為嚴謹，但美國、墨西哥和加拿大三國間每年1.2兆美元的貿易規模大致維持不變。

美國眾議院周四以385票對41票表決通過《美墨加協定》，這個已獲朝野兩黨支持的協議預料也將很快獲得參議院放行。此前墨西哥國會已經通過該協定，在美國國會兩院也通過後，只待加拿大國會批准，這個新版北美貿易協定就能上路。

目前尚不清楚由共和黨掌控的美國參議院何時表決該貿易協議。參院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）之前表示，參議院預計在1月審理美國總統川普的彈劾案，可能在之後安排《美墨加協定》的表決。

美國財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）接受CNBC電視台訪問時表示，《美墨加協定》是一個全新的協議，將真正帶領三國貿易關係進入新時代，這個協議將提振美國經濟，可望使美國國內生產毛額（GDP）成長率額外增加0.5個百分點。

(時報資訊)