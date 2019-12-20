台股近兩日隨著台積電股價壓回未再創新高，但傳產多頭主帥和泰汽車（2207）股價到今早續創新高，達696元，距離700元只差4元。周四，外資買超198張。

車市龍頭和泰汽車前三季營運攀高，第四季受惠車市旺季，11月營收再衝上214.7億元新高，12月續看好，在外資一路買超帶動，本周股價連續四天創新高，外資為最大推手，外資連續三天買超499張，近20日累計買超2441張，近120日累計買超6965張。和泰汽車今年初股價自250元附近起漲，至今日大漲約1.8倍，為傳產高價股今年的最大贏家。

和泰車股價飆漲，主要受惠於今年有兩款重量級新車改款推出，包括國產化乘用車Alits和休旅車RAV4，此兩款熱銷車銷量領先，也拉升今年以來單月營收從4月起一路維持明顯年增幅度，再加上進口豪華車Lexus亦有銷售佳績，11月營收達到214.7億元，創下歷史新高紀錄，年增率達29.96%。

和泰汽車新車效應顯著，第三季稅後淨利33.01億元、年增37.83%，EPS達6.04元，改寫單季獲利新高紀錄。和泰車前三季稅後淨利88.51億元、年增15.52%，EPS達16.20元，改寫同期新高紀錄。

受惠年底旺季，和泰車11月營收攀高，12月仍樂觀，法人預估，和泰汽車全年營收將突破2100億元，改寫新高，獲利也將同步走揚，將賺逾二個股本，同創新高紀錄。

展望明年舊換新的政策延續，和泰車目前對明年車市看法仍樂觀，有利於公司明年業績持續穩增，後續也要看外資買盤是否持續力挺。

(時報資訊)