合庫金(5880)旗下合庫銀以房養老「幸福滿袋貸款」，截至108年11月底累計核貸1581件、額度94.06億元。合庫以房養老的承作金額仍是國內金融機構市占之冠，約4成。合庫目前「幸福滿袋貸款」的利率區間在1.98～2.16%。合作金庫銀行董事長雷仲達表示，企業的核心價值除了追求盈餘績效與提高股東利益外，落實企業社會責任更是責無旁貸。

隨著醫療技術進步及養生保健觀念普及，國人平均壽命逐年提高，據國家發展委員會推估，2019年台灣老年人口已約佔總人口之15%，再加上少子化浪潮來襲，社會迅速老化，持續由高齡化社會往超高齡社會邁進，造成台灣面臨嚴峻的「長期照護」問題。為滿足龐大的長照需求，政府於105年通過「長期照顧十年計畫2.0」，明（109）年補助金額預算編列高達400億元，期透過擴大服務對象、增加服務項目等方式加速資源布建，並積極鼓勵金融業者提供相關金融商品以支援長照產業發展。

今年合庫也推出「長照機構優惠貸款專案」，於長照機構業者有購建長期照護中心、添購床位與相關設備，或有修繕房舍之資金需求時，為其提供優質之貸款服務，協助業者打造完善之長期照護服務，以促進長照服務的普及和多元化，健全長期照護體系，為實踐企業社會責任盡一份心力。

(時報資訊)