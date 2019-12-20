前總統馬英九陪同立委候選人馬英九到大湳市場拜票，受到民眾熱烈歡迎。（甘嘉雯攝）

前總統馬英九反對反滲透法執行。（甘嘉雯攝）

前總統馬英九反對反滲透法執行。（甘嘉雯攝）

前總統馬英九20日到八德大湳市場陪同桃園市第六選區立委候選人陳學聖到市場拜票時，對於年底要拼三讀通過反滲透法表示，用心非常險惡、非常不當，他說，在開公聽會時，陸委會說不出世界上有任何一個國家會這樣做，而法務部在質詢時問會不會滯礙難行，選擇不回答。

馬英九表示，「不希望反滲透法在執行後，變成台灣的災難！」他說，這是對台灣非常不利的事情，因為在公聽會時都認為不能訂，因為條文很模糊，台商台眷或是到大陸旅遊的台灣人，會因為這個法令而受到牽連。

「什麼因為敵對勢力？因為解釋不清楚」，馬英九質問陸委會副主委，在介紹世界有很多國家都訂反滲透法，他說，「你舉一個例子，卻舉不出來」，美國澳洲訂的不是反滲透法，叫做外國代理人登記法，「是登記而沒有刑事責任」。涉嫌滲透定義很模糊，而且都是刑事的責任。

「如果法令不明確，基本上就是違憲！」馬英九說，這樣的法如何能執行呢？會害死人，法不是行政院送來審查，如今也沒有國民黨版，只有民進黨版就逕付二讀，直接就要通過，批評世界上只有獨裁政府這樣通過法案，應該要下架。

(中時 )