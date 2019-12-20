加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）於加拿大時間19日表示，美國政府不應與中國達成一項貿易協議，除非協議確保釋放兩名被中方拘留的加拿大人。

路透報導，在2018年12月溫哥華警方依據美國逮捕令，逮捕華為財務長孟晚舟過後不久，加拿大商人史佩弗（Michael Spavor)和加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）先後在中國被拘，面臨國家安全指控。

杜魯道稱，加拿大一直在與美方合作，以說服中國釋放二人。杜魯道在接受加拿大電視台TVA採訪時表示，「我們已經說過，如果無法解決孟晚舟和兩名加拿大人的問題，美國就不應與中國簽署最終且全面的協議」。

美國財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）於美東時間19日指出，美國和中國將在2020年1月初簽署第一階段貿易協議，且補充表示，該協議已經全部完成，只是在進行技術「梳理」。

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