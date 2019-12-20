美國農業部於美東時間19日公布的數據顯示，美國上周對中國的豬肉出口增至至少10個月來新高，截至12月12日當周，豬肉出口總量為15,282噸。截至2月14日當周公布的數據顯示，美國出口17,215噸豬肉，但當周的報告中包括幾周前因政府停擺而未公布的數據。

路透報導，美國可能會繼續從中國的豬肉需求中獲得很大市占率，此前美國官員稱，中美上周達成的貿易協議包括中方承諾每年進口400億至500億美元的美國農產品。大宗商品市場分析師和交易員表示，肉類進口可能有助於中國政府實現此一大規模的採購目標。

美國農業部表示，中國進口商上周淨購買5,940噸美國豬肉，將在2019年底前發貨，但淨取消先前購買的4,238噸2020年發貨的豬肉。

美國農業部數據顯示，在始於9月1日的2019／20市場年度，上周對中國的大豆出口總量為689,575噸，為三周高點。該機構於美東時間19日還透過其每日報告系統確認向中國出售12.6萬噸大豆。

(工商 )