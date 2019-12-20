國內蝶閥龍頭捷流閥業完成興櫃轉上櫃，配合初次上櫃辦理現金增資3,542張，16-18日競拍每股底價68.42元，20日公布得標均價95.51元。24日至26日公開申購，每股承銷價78元。

捷流閥業表示，捷流閥業初次上櫃股票承銷案採80％競價拍賣、20％公開申購方式辦理。競價拍賣股數總計2,409張，這次參與投標的合格標單共3,148筆，得標筆數242筆，20日上午在證交所經由公開方式完成電腦開標作業，最低得標價93.80元，最高得標價105元，計算得標加權平均價為95.51元。

捷流閥業指出，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定，捷流閥業競拍最低承銷價(亦即競拍底價)為68.42元，若依其得標加權平均價格計算並以最低承銷價格1.14倍為上限，本次辦理公開申購價格為78元。捷流閥業辦理公開申購股數計1,052張，24日至26日公開申購，30日公開抽籤。

(工商 )