高雄關表示，近來有廠商進口紙製瓶類盒供包裝高粱酒禮盒之用，申報稅則常誤填為號別第4819.20.00號「非瓦楞紙或紙板製之箱、盒及匣」，以為稅率免稅，但其實是4202節，要課10％稅率。

經審核結果，該紙製瓶類盒依據國際商品統一分類制度HS註解，並不屬於第4819節之非瓦楞紙或紙板製之箱、盒及匣，應歸列稅則號別第4202.99.90號「其他類似容器，外層為其他材料者」，按稅率10％核課計稅。

該關進一步說明，依據2017年版HS註解，該貨物經查核結果及參考進口人之說明，來貨屬紙製瓶類盒，材質為95％紙（美術紙＋銅板紙＋灰紙板）、4％秀仕布（合成纖維）、1％金屬鎖扣，為印有特定品牌標誌之酒盒，作為容納特定酒瓶而設計的紙製盒子，亦屬有蓋容器，且具特別形塑為容納酒瓶等物品之內襯，並襯以紡織材料（秀仕布），以供展示及販售並且適合長期使用（保存），依前揭註解，應歸列稅則號別第4202.99.90號「其他類似容器，外層為其他材料者」，按稅率10％核課計稅。

(工商 )