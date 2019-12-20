警方指出，不法私劣菸集團採用的菸草下腳料，原本作為農業肥料用途，嚴重戕害吸食者身體健康。（盧金足攝）

製造私劣菸的集團卻將菸草下腳料捲製成菸品販售，並以較低價格傾銷於坊間，販售予不知情的民眾。（盧金足攝）

刑事局中部打擊犯罪中心20日宣布破獲桃、中、彰地區經營私劣菸工廠案，查獲原料及成品初估市值高達3億元。警方調查，不法集團進口當農業肥料的菸草下腳料，製成一包約65元的知識名香菸，以40元低價在夜市及工地等通路銷售，貪小便宜的癮君子以為買到便宜貨，付出健康代價。

警方於16、17日兵分多路到桃園市、台中市、彰化縣等地區，查獲張姓主嫌9人，查獲包括散裝捲菸、曼徹斯特特級香菸等7種品牌香菸、菸葉原料、香料、冷膠、菸葉裁切機、菸葉篩選機、捲菸機、捲菸處理機、鋁箔紙包裝機、菸盒包裝機、包膜機、捲菸紙、包裝紙盒、菸盒封膜等贓證物。

刑事警察局偵查第六大隊第三隊隊長葉明鐘指出，以張嫌為首的製售私、劣菸集團，為牟取不法利益，自國外分批進口濾嘴、捲菸紙以及即將製成農業用肥料之菸葉下腳料等物，從事私劣菸製售行為，涉嫌刑法詐欺及《菸酒管理法》等案，危害國人身體健康，報請彰化地檢署指揮偵辦。

刑事警察局偵六大隊與保安警察第三總隊第一大隊等協辦單位，共組專案小組深入追查，掌握犯嫌張嫌等人犯案模式及各種原物料貯存處所及製造工廠後，16、17日在桃園市、台中市、彰化縣等地區發動搜索，查獲該不法集團製造私劣菸機具、菸草下腳料及成品等證物。

警方指出，不法私劣菸集團採用的菸草下腳料，原本作為農業肥料用途，即菸草收穫過程中，除鮮菸葉以外的腳葉、腋芽、煙莖等；在菸葉生產、晾烤、復烤和捲菸生產加工過程，無法進行捲菸加工的低等，或剩餘菸葉及分離出占菸葉重量23至25％的菸梗，統稱菸草下腳料。

製造私劣菸的集團卻將菸草下腳料捲製成菸品販售，並以較低價格傾銷於坊間，販售予不知情的民眾，該集團產製的菸品所含焦油、尼古丁及菸鹼等化學物質含量不明，且未經合法檢驗，嚴重戕害吸食者身體健康，所幸被警方及時攔截查扣。

警方強調，警政署為維護人民生命、財產安全，全力打擊犯罪，已獲具體成效，提醒社會大眾，購買各種商品應衡量其價格及品質，勿貪小便宜購買成分、標示及來路不明之物品。

(中時 )