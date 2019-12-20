國家通訊傳播委員會（NCC）12月10日開始5G頻譜的釋照競標，但實際上距離4G頻譜競標也才短短6年，但5G所帶來的速度將會是4G的50倍速以上，可以實現在手機上觀看4K畫質的即時直播。

行動通訊技術發展已經40年，從最早的1G上線後，就以平均10年的進步的速度，一直到今天所看見的5G，當然網路速度也是飛躍式地成長。

在3G的時代，網路速度僅有3.6Mb，已經可以在手機上瀏覽網頁、聽串流音樂，但對於APP仍然有許多限制；但是進入4G時代後，許多新聞媒體、直播、電商APP靠著比3G快30倍的網速迅速發展。

對於5G許多民眾腦中只想著網速會變快，但對於未來的發展仍存在問號，專家指出，5G的網速是每秒1GB到10GB之間，也就是說下載一部4K電影很可能只要幾秒鐘。

除了影音娛樂外，未來AR／VR也能在5G的時代盡情發展，甚至可以建立智慧車聯網並實現遠距醫療，讓民眾罹患傳染病時，醫生也能夠遠端看診。

(中時電子報)