蔡英文總統為余天站台 回應「反滲透法」 11:272019/12/20 中時 張睿廷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡英文總統20日上午來三重替余天站台時表示，「反滲透法」的確立與選舉無關，單純是希望台灣能避免遭受中國滲透。（張睿廷攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文總統20日上午來到三重大同公園活動中心參加活動「冬至搓湯圓」，為余天站台。蔡英文針對呂秀蓮質疑，急著立反滲透法是否跟選舉有關，蔡回應，近來中國對台灣全面性滲透，人民感受很深，社會需要有更好的法律，所以才希望盡快通過反滲透法，讓國家執法單位執法時有法可循。 (中時 ) #反滲透法 #反滲透 #蔡英文 #余天 #活動 也許您會感興趣 推薦閱讀 向心案 後面劇本恐早已寫好 04:102019/12/16 兩岸新聞 毫無破綻？蘇煥智坦言蔡英文最大罩門是... 09:252019/12/17 政治 政見會前 蔡競辦再推幼托政見動畫影片 13:282019/12/18 政治 「苦茫翻亂」執政好？韓國瑜政見會痛批蔡英文：別再騙了！ 18:132019/12/18 政治 許聖梅爆：蔡英文政見會犯了「2大致命錯誤」 22:522019/12/18 娛樂 別低估蔡英文的權謀 04:102019/12/19 時論廣場 蔡韓政見會駁火 幕僚澄清：全靠蔡臨場反應 14:062019/12/19 政治 現有法律可罰 法界批疊床架屋 04:102019/12/20 政治要聞 反滲透法 柯：兩岸密切交流下讓多數台灣人民不安 11:082019/12/20 政治 馬英九：反對反滲透法執行 根本是違憲 11:132019/12/20 政治 政治熱門新聞 高雄社區民調韓得票數嚇人 網驚：很接近事實！ - 政治 韓民調狂升 前扁辦主任憂綠選情不妙了 - 政治 將有20萬人上街！一張圖看出高雄挺、罷韓重兵對決關鍵熱點 - 政治 挺韓罷韓高雄對決或成關鍵戰役 已現不尋常氣氛 - 政治 網軍為何狂激韓辭市長？韓粉一個字點破真相 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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