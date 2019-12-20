蔡英文總統20日上午來到三重大同公園活動中心參加活動「冬至搓湯圓」，為余天站台。蔡英文針對呂秀蓮質疑，急著立反滲透法是否跟選舉有關，蔡回應，近來中國對台灣全面性滲透，人民感受很深，社會需要有更好的法律，所以才希望盡快通過反滲透法，讓國家執法單位執法時有法可循。

(中時 )