德國執政黨能源事務發言人菲佛（Joachim Pfeiffer）日前承認德國廢核是錯誤的決定，對此，台大醫院前副院長王明鉅表示，過去德國的廢核政策，一直都是民進黨拿來說嘴的案例，現在德國承認錯誤，但民進黨會認錯嗎？

德國聯盟黨的經濟與能源政策國會發言人菲佛（Joachim Pfeiffer）向德國《明鏡》周刊表示，德國2011年在日本福島核災後決定全面停用核能發電的決定是錯誤的。但德國政府發言人賽博特（Steffen Seibert）表示，「非核家園」將按照原計畫執行，德國無核立場並無改變。

王明鉅今於臉書以「民進黨，你們知道錯了嗎？」為題，發文表示，四周一堆核電廠，又位於歐陸中心有四通八達的歐洲電網的電力供應可以支撐，根本不會缺電，再加上拚命發展離岸風電，好向全世界銷售汽車一樣來賣離岸風機，同時民意也願意接受電價大漲到一度電10元的德國。打從一開始，一直就是民進黨2025非核家園政策，最常被民進黨拿出來說嘴的範例。

王明鉅指出，現在德國的執政黨能源事務發言人，自己發言承認德國的廢核政策錯了。德國人願意承擔一度10元的電費。德國四周全是電網與核電廠供電無虞，根本不擔心缺電。德國位於西風帶上，北海與波羅的海冬天夏天全都有離岸風可以發電。

王明鉅認為，台灣實質經常性薪資20年一樣，光是電費漲4成一度電3.5元就要吃掉全台灣人5兆，就沒人受得了。台灣四周環海，電力一切靠自己。台灣海峽，夏天沒有風就是沒有風。冬天根本不缺電，卻要用最貴的價錢去買最大量的電。台灣土地只有3.6萬平方公里，卻要成為全世界總量世界第五，密度世界第一的太陽光電國。台灣碳排放密度世界第一，氣候變遷績效指標連續四年倒退，世界倒數第三。台灣2018年11月24日公民投票，589萬人的民意支持「以核養綠」繼續使用核能電力。

王明鉅感嘆，就算德國人出得出一度電10元，就算德國不怕缺電，就算德國冬天要電冬天有風。德國人仍然會因為氣候變遷的威脅，承認廢核錯了。台灣人，你們仍然確定要支持，背棄589萬公投民意，用電費送給老外來掏空台灣5兆，火力全開繼續排碳排放空污，再讓全台灣大量土地與屋頂都鋪上太陽光電板成為世界第一太陽光電國的民進黨嗎？

(中時電子報)