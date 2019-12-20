台北市長柯文哲爆料蔡英文上網紅節目價碼，綠黨批柯存有古代帝王思維，要求對「太監說」道歉並公布是哪一個網紅，柯20日表示，這很奇怪，要抗議若是總統府發言人林鶴明出來講就認了，干綠黨什麼事，這就是不要理它就好了。

柯文哲日前接受本報專訪透露，幕僚說同一個網紅向他開價10萬，對蔡總統開價100萬，引發綠黨不滿揚言對柯提出意圖使人不當選告訴，柯則回說這就是太監，綠黨再批柯存有帝王思維，要求柯對太監說法道歉，並公布是哪一個網紅。

柯文哲今受訪指出，這就很奇怪，要抗議如果是林鶴明或民進黨出來講就認了，干綠黨什麼事？這就是不要理它就好了。

他說，在21世紀本來就不應當有太監行為，但為什麼老是有人要太監行為，就沒辦法了，「我要是心情好就會鬥嘴，但今天沒空。」

至於林鶴明要求稱有百萬的柯幕僚向柯認錯，不要再裝蒜、裝死，柯文哲說，既然林這樣講，內部就來想想看，很奇怪林鶴明為何對這窮追猛打，是洩露國家機密還是怎樣？林這麼喜歡我們就煞有介事調查一下。

此外，有議員要求柯市府公布網紅價碼，是否希望蔡政府比照辦理，柯文哲認為，因為蔡政府管道太多，包裝來包裝去，但像市府要公布一下就抓出來，若要蔡總統公布競選帳目，不知道藏在哪裡也查嘸。

(中時 )