蔡英文總統為余天站台 回應周錫瑋「2顆子彈」說 11:492019/12/20 中時 張睿廷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡英文總統20日上午至三重站台時對周錫瑋所說的「2顆子彈」說表示，難道對方認為一個選情穩定的候選人會做這種事嗎，她只希望2020大選能在和平的氛圍下結束。（張睿廷攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文總統20日上午來到三重為余天站台時被問道，周錫瑋憂心2020大選接近，「2顆子彈」事件恐重演，影響選情，對此蔡英文回應，難道國民黨認為一個選情穩定的人會去做這種事嗎？她只希望4年1次的總統大選能夠在和平的氛圍下結束，這是他最大的心願。 蔡英文還提到，人民會自己選擇對國家最有利的領導人，相信民眾會做出冷靜的判斷。 ＃2020大選 ＃蔡英文 ＃余天 ＃台灣 ＃三重 ＃2顆子彈＃大同活動中心＃周錫瑋 (中時 ) #蔡英文 #周錫瑋 #子彈 #大選 #總統 也許您會感興趣 推薦閱讀 毫無破綻？蘇煥智坦言蔡英文最大罩門是... 09:252019/12/17 政治 政見會前 蔡競辦再推幼托政見動畫影片 13:282019/12/18 政治 民進黨贏定了？謝寒冰大膽預測選舉最終結果... 15:572019/12/18 政治 「苦茫翻亂」執政好？韓國瑜政見會痛批蔡英文：別再騙了！ 18:132019/12/18 政治 擬重新成立特偵組 韓國瑜要查8,800億前瞻計畫 19:432019/12/18 政治 許聖梅爆：蔡英文政見會犯了「2大致命錯誤」 22:522019/12/18 娛樂 別低估蔡英文的權謀 04:102019/12/19 時論廣場 支持中華民國？呂謦煒：民進黨跟蔡英文別再騙票 13:282019/12/19 政治 蔡韓政見會駁火 幕僚澄清：全靠蔡臨場反應 14:062019/12/19 政治 笑韓國瑜草包 羅智強譏蔡：騙子才最可怕 08:312019/12/20 政治 政治熱門新聞 高雄社區民調韓得票數嚇人 網驚：很接近事實！ - 政治 韓民調狂升 前扁辦主任憂綠選情不妙了 - 政治 網軍為何狂激韓辭市長？韓粉一個字點破真相 - 政治 內幕曝光！韓國瑜戰力太強 逼得蔡英文脫稿了 - 政治 高雄挺韓罷韓遊行前 詹惟中用撲克牌預測結局 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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