蔡英文總統20日上午來到三重為余天站台時被問道，周錫瑋憂心2020大選接近，「2顆子彈」事件恐重演，影響選情，對此蔡英文回應，難道國民黨認為一個選情穩定的人會去做這種事嗎？她只希望4年1次的總統大選能夠在和平的氛圍下結束，這是他最大的心願。

蔡英文還提到，人民會自己選擇對國家最有利的領導人，相信民眾會做出冷靜的判斷。

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(中時 )