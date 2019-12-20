捷流閥業(4580)初次上櫃股票承銷案，今天完成競價拍賣作業，本次參與投標的合格標單共3,148筆，得標加權平均價為95.51元，公開申購承銷價訂為78元。

該公司辦理競價拍賣股數總計2,409張，今日開標得最低得標價93.80元，最高得標價105元，公司辦理公開申購股數計1,052張，將於12月24日至12月26日為期三天的申購日，12月30日將公開抽籤。

捷流閥業為國內廠蝶閥龍頭廠商，成立於民國69年，主要營業項目為閥類產品囊括蝶閥、球閥、其他類閥門及控制閥等產品，產品廣泛運用於石油、石化、鋼鐵、造船、能源、水處理、造紙、空調及電子等多個行業領域不可或缺的流體控制系統設備中。捷流閥業受惠於近年來環保意識提升、安全標準日益趨嚴及中美貿易後全球製造業板塊移動，帶動捷流閥業低中高端閥門產品出貨暢旺，終端客戶多為國內外知名大廠，隨著產業朝向智慧製造及智能工廠的趨勢，未來成長可期。

(時報資訊)