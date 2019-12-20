隨著電子廠房建案增加以及前瞻建設需求，東和鋼鐵(2006)本季出貨動能續強，加上產品價格趨漲，有利獲利續揚；展望明年隨著台灣整體建廠量增加，且房地產景氣升溫等需求持續，預期該公司明年營運比今年持續成長。

第四季為傳統旺季，東和鋼鐵本季鋼筋、H型鋼量價齊揚，出貨動能將可望持續到明年第一季。東鋼11月營收36.04億元，年增24.48%。1-11月營收411.25億元，較去年同期增加13.77%。

台灣今年營建業用鋼需求增溫，鋼筋、型鋼業者今年產品出貨量價都較去年成長，主要動能在電子廠房建廠量增加、房地產景氣升溫、前瞻建設以及公共工程帶動用鋼需求，在需求強勁下，東鋼日前將H型鋼每噸調漲300元，這也是東鋼今年以來首度漲價。

展望明年，隨著上述動能對於用鋼需求增加，加上東和鋼鐵越南廠明年虧損可望較今年減少，東鋼明年營收及獲利都有成長空間。

東和鋼鐵今年隨著台灣營建需求增加，且桃園廠第二條鋼筋產線去年第3季投產效益，前三季獲利年增近4成，EPS 1.1元。東鋼產品有鋼筋、型鋼及鋼胚三大類，其中鋼筋營收佔比超過四成、型鋼三成、鋼胚約為一成。東和鋼鐵今年主要受惠台灣整體營收增加，下半年開始，因越南廠高價庫存逐漸去化，毛利率及獲利逐季上揚，第三季整體毛利率上升至9.24%，預期第四季整體獲利續向上，營運呈現逐季上揚的態勢。

(時報資訊)